Val: Val Kilmer si congratula con i documentari della shortlist degli Oscar

Nel corso di quest'estate, è stato distribuito da Amazon "Val", documentario sulla vita di Val Kilmer, grande attore americano che, nel corso della sua carriera, ha avuto modo di recitare in importanti pellicole come Top Gun e Heat - La Sfida.

Riguardo a Val, è interessante sapere che il documentario si avvale di un'enorme mole di video registrati dall'attore stesso nel corso di circa 40 anni. In questo modo, Val ripercorrere i passi più significativi e drammatici della vita professionale e personale della star, trattando la morte del fratello Wesley a 17 anni, il successo ad Hollywood, fino alla recente lotta contro il cancro alla gola. Comunque, nonostante l'ottima ricezione da parte della critica, Val non è riuscito ad entrare nella shortlist degli Oscar 2022 come miglior documentario. Allora, l'attore ha deciso di congratularsi con i documentaristi che ora possono puntare alla statuetta con il seguente post su Facebook, che potete anche visionare in calce alla notizia: "Anche se il mio documentario Val non è entrato nella shotlist degli Academy Awards, voglio cogliere quest'occasione per congratularmi con i miei colleghi documentaristi che sono stati riconosciuti quest'anno. Nella lista ci sono artisti estremamente talentosi, quindi assicuratevi di vederli tutti".

Val, purtroppo, è attualmente disponibile solamente su Prime Video USA e al momento non abbiamo novità riguardo una sua distribuzione in Italia. Se invece siete interessati al futuro di Val Kilmer, vi ricordiamo che l'attore prenderà parte a Top Gun: Maverick, sequel del cult del 1986, la cui uscita negli USA è prevista per il 27 maggio 2022.