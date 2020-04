Val Kilmer su Top Gun: Maverick: 'Odiavo il film originale, ho implorato per il sequel'

Dalle pagine dell'autobiografia di Val Kilmer, intitolata "I'm your Huckleberry", arrivano nuovi retroscena su Top Gun: Maverick, attesissimo sequel del cult del 1986 diretto da Tony Scott e con protagonista Tom Cruise.

"Non volevo la parte. Non mi importava del film. La storia non mi interessava" scrive Kilmer a proposito del film originale, per il quale fu il suo agente a costringerlo a fare un'audizione. “Mi sono presentato e sembravo uno stupido. Indossavo pantaloncini australiani giganteschi oversize color verde nausea. Ho letto i dialoghi con indifferenza. Eppure, sorprendentemente, mi è stato detto che avevo la parte. Mi sono sentito ancora più stupido."

Decenni dopo, quando fu annunciato il sequel interpretato da Tom Cruise, le carte in tavola erano cambiate: Kilmer inizialmente non era stato scelto per riprendere il ruolo di Iceman, personaggio che non sarebbe dovuto tornare. Ma, come scrive Kilmer, "non sono stato troppo orgoglioso da non implorare. E allora i produttori ci hanno provato. Cruise lo voleva. Tom e io avremmo ripreso da dove avevamo lasciato. La riunione è stata fantastica."

Ma non cercate spoiler sul film nel libro di Kilmer. "Per quanto riguarda la trama del film", scrive l'attore, "ho giurato di mantenere il segreto".

Top Gun: Maverick è stato posticipato dalla Paramount a dicembre 2020. Per altri approfondimenti, leggete altre dichiarazioni di Val Kilmer su Tom Cruise.