Val Kilmer su Tom Cruise: 'Voleva diventare il più grande action hero di sempre'

Dal primo Top Gun alla saga di Mission: Impossibile, passando per Minority Report, Edge of Tomorrow e Jack Reacher, Tom Cruise ha conquistato un posto d'onore tra le icone del cinema d'azione degli ultimi due decenni. Un risultato che, secondo il collega Val Kilmer, è riuscito a raggiungere anche grazie alla sua immensa dedizione al lavoro.

"Tom stava lontano dalla baldoria per un buon motivo" ha spiegato infatti l'attore nella sua autobiografia, I'm Your Huckleberry: A Memoir, ricordando i tempi delle riprese di Top Gun. "Fin dal primo giorno, si è concentrato su un obiettivo in particolare: diventare il più grande action hero della storia del cinema. Stava sveglio di notte per imparare le battute; passava ogni momento del giorno a perfezionare i suoi stunt. La sua deduzione era ammirabile."

Prosegue Kilmer: "Ed è ancora più ammirabile il fatto che sia riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Lo adoro anche perché è un fan di Mark Twain. Tom è un compagno che rispetto e ammiro, anche se proveniamo da galassie molto, molto distanti tra loro. Il momento preferito che abbiamo condiviso è stato un piccolo scherzo: gli ho regalato una bottiglia di champagne estremamente costosa ma l'ho piazzata al centro di un campo gigante e l'ho costretto a seguire degli indizi in stile caccia al tesoro per trovarla. Mi sono nascosto dietro una gradinata e l'ho osservato mentre portava questa cassa gigante alla sua moto."

In attesa di rivederlo in azione in Top Gun: Maverick, sequel del cult di Tony Scott la cui uscita è stata rimandata a dicembre 2020, vi lasciamo al nostro speciale sugli stunt più folli della carriera di Tom Cruise.