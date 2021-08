Val Kilmer: scoprite l'incredibile record nella recitazione ottenuto a 17 anni

La carriera di Val Kilmer decollò definitivamente nel 1986 grazie al ruolo di Tom "Iceman" Kazansky in Top Gun, amatissimo cult con Tom Cruise che quell'anno firmò il maggior incasso del box office globale, ma l'attore aveva già dimostrato il suo grande talento ancora prima di esordire a Hollywood.

La dedizione di Kilmer per la recitazione era infatti nota a molti già nel 1977, quando a soli 17 anni ha battuto un impressionante record diventando il più giovane studente di sempre ad essere accettato nella divisone teatrale della Juilliard School. Per chi non ne fosse al corrente, la Juilliard si trova a New York ed è riconosciuta come una delle scuole d'arti, musica e spettacolo più prestigiose al mondo, avendo avuto tra le sue fila attori del calibro di Oscar Isaac, Jessica Chastain, Viola Davis, Adam Driver e Robin Williams.

L'attore americano, nato e cresciuto a Los Angeles, anche all'apice della celebrità è stato piuttosto selettivo. Dopo il film di Tony Scott del 1986, quindi, sono arrivati Willow (1988) e Uccidimi due volte (1989).Nella prima metà degli anni '90, Val Kilmer è divenuto sempre più popolare, interpretando tra l'altro Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone e soprattutto Bruce Wayne in Batman Forever.

Nonostante sia stato per lo più assente dalle luci della ribalta negli ultimi anni, vi ricordiamo che Kilmer prossimamente riprenderà i panni di Iceman in Top Gun: Maverick con Tom Cruise, la cui uscita nelle sale è fissata al 18 novembre 2021.