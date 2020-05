Val Kilmer: MacGruber e quell'unica, indecente e disgustosa scena che si rifiutò di girare

Nel divertente scult MacGruber (2010) diretto da Jorma Taccone dei Lonely Island, Val Kilmer ha interpretato Dieter Von Cunth, la grande nemesi dell'eroe titolare del film interpretato invece da Will Forte, impegnato proprio in una missione per salvare Washington DC da una potente arma nucleare lanciata da Von Cunth.

Proprio di recente Yahoo! Entertainmet ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il regista del film e con lo sceneggiatore e attore Will Forte, con il primo dei due che ha sottolineato come abbia cercato in tutti i modi di convincere Val Kilmer a girare una scena semplicemente e indiscutibilmente oscena, che infatti l'attore non ha voluto girare, l'unica dell'intero film.



Dice Taccone: "Volevamo spingergli un ca**o in bocca. Ci abbiamo provato davvero tantissimo, molte volte. Ho provato a dirgli 'gireremo la scena magnificamente. Il ca**o verrà tagliato, schizzerà in aria bagnato dalla luce del sole alle sue spalle, a mostrarne solo la silhouette - uno shot davvero bellissimo - e poi ti entrerà in bocca'. Non c'è stato nulla da fare, mi ha solo detto 'lascia che ti fermi subito'".



È probabile che nessuno possa biasimare Val Kilmer per aver evitato di girare una scena tanta assurda e improponibile, anche se a suo modo divertente. Non trovate?