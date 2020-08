Val Kilmer indosserà il costume di Batman al DC FanDome? Ecco cos'ha detto l'attore!

La scorsa settimana la DC Films e Warner Bros. hanno presentato al mondo l'impressionante elenco degli ospiti del DC FanDome, e ai fan di lunga data non è sfuggito il nome del grande Val Kilmer.

La star di Batman Forever è comparsa successivamente sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, e come potete leggere in calce ha scherzato sulla possibilità di tornare ad indossare il suo vecchio costume da pipistrello:

"Bene, la notizia è uscita. Gli amici della Warner Bros. mi hanno chiesto se mi piacerebbe far parte di DC FanDome e io ho domandato loro di indossare il vecchio costume da pipistrello. Hanno detto che la cosa è facoltativa. Hmmm. Il 22 agosto unisciti a me e alle centinaia di persone incredibilmente talentuose che danno forma al DC Multiverse. Siamo qui per celebrare tutto ciò che è DC e, cosa più importante, tutti voi fan. Un modo divertente per riunirci tutti insieme! Spero di vedervi."

Kilmer ha interpretato Bruce Wayne/Batman in Batman Forever del 1995. Diretto da Joel Schumacher, il film è stato il terzo della serie iniziata con Batman di Tim Burton con protagonista Michael Keaton nel 1989, al quale seguì Batman Returns nel 1992. Per i fan del film, l'apparizione confermata di Kilmer per la DC FanDome ha acceso una nuova speranza per il cosiddetto "Schumacher Cut", una mitologica versione da tre ore del celebre scult del 1995 che molti sperano possa vedere finalmente la luce.

Questa versione del film, come recentemente spiegato dal co-conduttore del podcast di Fatman Beyond Mark Bernardin, vantava un taglio molto più oscuro più in linea con i precedenti Batman e Batman Returns di Burton, ma lo studio si rese conto che non avrebbe funzionato per un pubblico di minori.