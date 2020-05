Val Kilmer, cosa ha fatto negli ultimi anni l'attore di Batman Forever?

Come sappiamo, Val Kimer tornerà in Top Gun: Maverick dopo essere stato al fianco di Tom Cruise nel film originale e aver implorato per il sequel. La carriera dell'attore, fino a metà degli anni '90 considerato una delle più grandi star del cinema mondiale, non ha avuto però in seguito gli sviluppi che sarebbe stato lecito attendersi.

Cosa è successo allora a Val Kilmer? E cosa ha fatto negli ultimi vent'anni?

L'attore americano, nato e cresciuto a Los Angeles, anche all'apice della celebrità è stato piuttosto selettivo, al contrario di molti che per sfruttare la cresta dell'onda si lanciano anche in 2-3 film all'anno. Dopo il film di Tony Scott del 1986, quindi, sono arrivati Willow (1988) e Uccidimi due volte (1989).

Nella prima metà degli anni '90, Val Kilmer è divenuto sempre più popolare, interpretando tra l'altro Jim Morrison in The Doors di Oliver Stone e soprattutto Bruce Wayne in Batman Forever, di cui abbiamo da poco scoperto un arco narrativo eliminato al montaggio.

Da quel momento in poi, l'attore è un po' scomparso dai radar. Non è successo certo perché gli mancassero le proposte, ma proprio perché Val Kilmer decise di sfruttare la fama per dedicarsi a progetti magari più di nicchia, ma per lui più stimolanti. L'abbiamo visto quindi interpretare personaggi controversi come l'artista Willem de Kooning in Pollock e il pornodivo John Holmes in Wonderland; è stato poi in Kiss Kiss Bang Bang nel 2005, ma a 45 anni la sua vita era ormai cambiata per una serie di ragioni, dal divorzio dall'attrice Joanne Whalley alla crescita dei figli.

Le sue priorità possono essere altre, ma oggi a 60 anni Val Kilmer non ha alcuna intenzione di andare in pensione: nel solo 2020, sembra che abbia in cantiere ben cinque film, da attore o da produttore.