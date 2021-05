Val Kilmer, su Amazon arriva la storia della sua vita: le riprese sono durate 40 anni!

L'abbiamo visto in Batman Forever, in film del calibro di The Doors e Top Gun con Tom Cruise, ma il progetto più ambizioso di Val Kilmer è forse quello di documentare la sua vita, in un progetto che l'attore porta avanti ormai da quarant'anni. È in arrivo infatti Val, prodotto da A24 e appena acquisito da Amazon Studios.

Diretto da Leo Scott e Ting Poo, il film è il frutto di migliaia di ore di girato, che va dai filmati casalinghi ai video di backstage sul set dei vari film, compresi i lavori più recenti di Val Kilmer, e ci condurrà in un viaggio attraverso la sua carriera dal punto di vista dell'uomo che l'ha vissuta.

"Almeno una volta al giorno per anni mi sono guardato intorno e ho avuto questa sensazione agrodolce che ci sono mille ragioni per cui questo progetto avrebbe potuto fallire" ha spiegato Val Kilmer parlando di Val. "Voglio dire, come potrebbe essere un film di un uomo che riprende sé stesso, a volte ogni giorno, per anni? Non sarebbe mai stato possibile che questo film venisse alla luce senza la collaborazione dei miei cari amici, Leo e Ting, e dei miei partner di produzione. Ore instancabili al montaggio e infinite emozioni con ogni nuova scena! Non potrei essere più orgoglioso di condividere questo con il mondo!"

Val dovrebbe arrivare su Amazon Prime Video entro la fine dell'anno.