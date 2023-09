Me contro Te: Vacanze in Transilvania, il primo trailer per il prossimo re del box office

A pochi mesi di distanza dall'annuncio ufficiale di Me contro Te: Vacanze in Transilvania, Warner Bros Italia ha svelato il primo trailer ufficiale del nuovo film della saga cinematografica dei famosi YouTuber Lui e Sofi.

Come mostrato nel filmato promozionale che potete visionare all'interno dell'articolo, il nuovo film della saga è ambientato nel castello del Conte Dracula, in Transilvania: nel laboratorio ormai abbandonato del Signor S., Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno tramando un piano malvagio per distruggere i Me Contro Te e il mondo intero: oscurare il Sole con il prezioso diamante delle paure e rendere la Terra un posto buio e desolato. Ma il diamante è nascosto nel posto più spaventoso del Pianeta: il Castello del Conte Dracula, dove Sofi, Lui, Chicco, Tara e Ajar si recano per anticipare le mosse dei loro avversari: attraverso passaggi segreti, quadri parlanti e nuovi amori, il gruppo di amici imparerà ad affrontare le proprie paure e realizzerà che le diversità sono un valore e non un limite e non bisogna temerle.

Dopo lo straordinario successo dei primi quattro lungometraggi di Me contro Te, il quinto capitolo Vacanze in Transilvania, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, vede Lui e Sofì protagonisti di un’avventura da brividi che arriverà nelle sale italiane giusto in tempo per la festa di Halloween, a partire dal 19 ottobre, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il trailer di Me conto Te: Vacanze in Transilvania è disponibile all'interno dell'articolo.