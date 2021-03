Vacanze di Natale, l'hotel del film dei Vanzina chiude per un focolaio: i dettagli

L'Hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo in Veneto ha dovuto chiudere i battenti a causa di un focolaio di COVID-19 che si è sviluppato all'interno della struttura dopo un torneo di polo, con i contagi che si sono sviluppati tra personale e partecipanti alla competizione sportiva.

L'hotel è noto per essere la lussuosa location del film Vacanze di Natale, antesignano del filone dei cinepanettoni dei decenni successivi, diretto da Carlo Vanzina.

Località trendy per trascorrere una settimana bianca sulla neve, Cortina è teatro di un film corale dedicato al periodo natalizio.



Tra i ricchi che amano rilassarsi tra mille vizi e comodità, anche persone comuni disposte a sacrificare ogni risparmio per vivere qualche giorno nel lusso.

Il cast del film comprende volti noti di quel cinema tra cui Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Riccardo Garrone, Stefania Sandrelli, Mario Brega e Karina Huff.

Prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis, Vacanze di Natale uscì nelle sale sull'onda del successo di Sapore di mare, altro film corale ambientato però nel periodo estivo.

Nel 2010 venne proiettata una retrospettiva del film alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, alla presenza di buona parte del cast originale del film del 1983, insieme a Carlo ed Enrico Vanzina.



Su Everyeye trovate la recensione di Natale a New York e la recensione di Vacanze ai Caraibi, due dei cinepanettoni più noti.