Vacanze immersive per i fan di Star Wars: nel 2021 l'hotel completamente a tema!

Siete fan sfegatati di Star Wars? Avete letto tutti i libri della saga? Quest'anno i visti figli indosseranno costumi di carnevale di Baby Yoda? Allora il futuristico hotel a tema lucasiano del Walt Disney World Resort in Florida ha una pass con il vostro nome sopra: scoprite il Galactic Starcruiser in questa speciale anteprima!

Lo scorso maggio la House of Mouse aveva già inaugurato la Star Wars: Galaxy's Edge, ma stavolta il progetto è quanto mai ambizioso, forse più di tutti gli altri visti finora.

L'hotel promette ai suoi ospiti un'esperienza totalmente immersiva nel franchise con camere/cabine che ci aspetteremmo di trovare su un veicolo spaziale: nel video in altro troverete tutti i dettagli del progetto e della struttura, rassomigliante una navicella stellare persino nell'esterno.

Uno dei molteplici fattori vincenti del resort è il fatto che gli ospiti avranno realmente l'illusione di essere nello spazio, fin dal loro arrivo: all'ingresso ci sarà persino una capsula grazie alla quale sarà possibile raggiungere l'area del check-in.

La "crociera spaziale" offerta dall'attrazione durerà (purtroppo solo) due giorni e ci porterà sul pianeta Batuu, ambientazione della Star Wars: Galaxy's Edge e per farlo si partirà per un vero e proprio viaggio: per mantenere viva l'illusione gli ospiti trascorreranno l'intero periodo dell'esperienza in un ambiente privo di luce solare e senza collegamenti col mondo esterno.

L'idea che i fan possano trascorrere le loro giornate in un ambiente fatto su misura per replicare il concetto di viaggio nello spazio è diversa da qualsiasi altro hotel mai realizzato, ma purtroppo il resort sarà inaugurato solo nel 2021.

Per ulteriori dettagli vi suggeriamo di esplorare il Disney Parks Blog.