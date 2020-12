In vacanza su Marte, scopriamo la tecnologia utilizzata per il film con De Sica e Boldi

L'account Instagram di Cinecittà Studios ha pubblicato delle immagini dal set di In vacanza su Marte per raccontare e spiegare la tecnologia utilizzata sul set del nuovo cinepanettone di Neri Parenti, con protagonisti Christian De Sica e Massimo Boldi. Il film è disponibile in questi giorni su molteplici piattaforme on demand.

"La commedia natalizia per eccellenza è Made in Cinecittà! In vacanza su Marte, diretto da Neri Parenti, con la coppia mitica Massimo Boldi e Christian De Sica, ha portato nei nostri studios la tecnica rivoluzionaria del led wall, per ricreare il paesaggio marziano, realizzato da Luno Studios e Indiana Production. Il futuro del fare cinema inizia qui!" scrive Cinecittà Studios.



Si tratta di una tecnologia che si sta diffondendo parecchio nelle produzioni di film e serie tv che possono vantare un budget consistente.

In vacanza su Marte racconta la storia di Fabio (De Sica), che dopo aver fatto perdere le tracce per anni a sua moglie a suo figlio Giulio, sta per sposare su Marte la facoltosa Bea (Lucia Mascino). Tuttavia durante un'escursione nello spazio qualcosa va storto e suo figlio Giulio di colpo diventa un arzillo vecchietto (Massimo Boldi). Christian De Sica e Massimo Boldi tornano nel più classico dei cinepanettoni per la regia del veterano Neri Parenti.



