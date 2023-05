In vacanza su Marte, Massimo Boldi confessa: 'Non faceva ridere'

In una intervista rilasciata a Repubblica, l'attore diventato celebre come icona del mondo dei cinepanettoni ha raccontato la sua carriera facendo il punto sul suo rapporto lavorativo con Christian De Sica e la sua volontà di realizzare un terzo capitolo di Yuppies con Jerry Calà.

Secondo l'attore, il più grande rimpianto della sua carriera ha riguardato uno dei suoi ultimi progetti portati in streaming durante la pandemia. Si parla, ovviamente, di In Vacanza su Marte ultimo tentativo di portare in Italia il cinepanettone ad anni dalla sua effettiva morte nelle sale. Come genere, per decenni, è riuscito a portare al cinema milioni persone collezionando cifre che non si sono mai più viste nei botteghini italiani neanche per i blockbuster più importanti.

Per In vacanza su Marte fu utilizzata una particolare tecnologia mai adoperata per il film di questo tipo. "La più grande gioia professionale è stata 'I due carabinieri', il mio primo film da protagonista. Il più grande rimpianto? Beh, l'ultimo con Christian, In vacanza su Marte. Non faceva ridere". Negli ultimi periodi l'attore è tornato alla ribalta per alcuni commenti inadeguati verso alcune ragazze sui social. Proprio per questo motivo ha parlato delle donne come il "suo punto debole".

Per In vacanza su Marte sono stati fatti degli azzardatissimi paragoni con Interstellar e Star Wars. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!