In vacanza su Marte, Christian De Sica e Massimo Boldi nel trailer del cinepanettone scifi

Dopo aver dato un'occhiata alla locandina di In vacanza su Marte, ecco sbarcare online il primo trailer ufficiale del nuovo e assurdo cinepanettone diretto da Neri Parenti e interpretato dall'ormai ri-consolidata coppia cinematografica composta da Christian De Sica e Massimo Boldi, qui rispettivamente padre e figlio.

Vi ricordiamo che In vacanza su Marte arriverà il prossimo 13 dicembre in noleggio digitale e sarà ‘violentissimo’, ma in senso comico, come ha ricordato De Sica in una vecchia intervista. "Tutto è nato da uno scherzo con Gigi Proietti che mi disse: ‘Siete stati in India, in America, in Africa…e mo dove cavolo volete andare? Su Marte?’ E così è stato, l’abbiamo preso in parola. La storia si svolge tutta su Marte, ovviamente."

De Sica interpreterà Fabio Sinceri e il film sarà diviso in due episodi, in cui Massimo Boldi ad un certo punto interpreterà il figlio di Christian De Sica. L'attore ha anche azzardato un paragone con The Mandalorian: "Siamo riusciti ad inventare Marte dentro Cinecittà, merito dei produttori Indiana e Cattleya, insieme alla Warner, i distributori. Grazie a loro, useremo il 360 Led Wall, un muro digitale che permette di recitare con una scenografia virtuale. Lo stesso usato in The Mandalorian. E qui in Italia sarà la prima volta”.



