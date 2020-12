In vacanza su Marte, Boldi e De Sica scherzano sul prossimo film: 'Natale all'Ospizio'

Uscirà domani, 13 dicembre, il nuovo In vacanza su Marte, cinepanettone diretto da Neri Parenti e con protagonista la storica coppia delle feste composta da Christian De Sica e Massimo Boldi, che in una recente intervista per Il Messaggero hanno anche avuto modo di scherzare sul tema del loro prossimo film insieme.

De Sica ha infatti dichiarato: "Teniamo duro e torneremo presto in sala a godere del cinema sul grande schermo. Nel futuro vedo me e Massimo ancora a collaborare insieme, senza dubbio. Più che amici ormai siamo praticamente fratelli. Difficile dire quale sarà l'ambientazione del prossimo film, ma data l'età direi che ci resta da fare Natale all'Ospizio, sperando sia un ospizio porno".



Vi ricordiamo che In vacanza su Marte arriverà il prossimo 13 dicembre in noleggio digitale e sarà ‘violentissimo’, ma in senso comico, come ha ricordato De Sica in una vecchia intervista. "Tutto è nato da uno scherzo con Gigi Proietti che mi disse: ‘Siete stati in India, in America, in Africa…e mo dove cavolo volete andare? Su Marte?’ E così è stato, l’abbiamo preso in parola. La storia si svolge tutta su Marte, ovviamente."

De Sica interpreterà Fabio Sinceri e il film sarà diviso in due episodi, in cui Massimo Boldi ad un certo punto interpreterà il figlio di Christian De Sica. L'attore ha anche azzardato un paragone con The Mandalorian: "Siamo riusciti ad inventare Marte dentro Cinecittà, merito dei produttori Indiana e Cattleya, insieme alla Warner, i distributori. Grazie a loro, useremo il 360 Led Wall, un muro digitale che permette di recitare con una scenografia virtuale. Lo stesso usato in The Mandalorian. E qui in Italia sarà la prima volta”.



