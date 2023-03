V per Vendetta, le stragi e l'anarchia: in che modo il film ammorbidisce il protagonista?

La fedeltà tra opera letteraria e film derivato non è una legge: nel passaggio di media alcune cose vanno inevitabilmente perse ed altre modificate, talvolta per ragioni di resa sul grande schermo, talvolta per rendere più 'digeribile' il tutto a un pubblico più ampio, come accadde nel caso di V per Vendetta.

Il film tratto dalla graphic novel di Alan Moore ci presenta infatti un personaggio che, proprio a partire dalla sua prima e unica apparizione sul grande schermo, non ha impiegato molto tempo a diventare un vero e proprio simbolo della lotta per la libertà presso un pubblico di ogni estrazione sociale. Ma sarebbe stato lo stesso con una trasposizione più fedele?

Molto probabilmente no: il V descritto da Alan Moore è infatti un personaggio decisamente meno "giusto" dal punto di vista morale, capace anche di non farsi scrupoli nell'uccidere persone innocenti pur di raggiungere il suo scopo; il nostro intrattiene inoltre con Evey (che nel fumetto è una prostituta sedicenne) una relazione che sfocia spesso nell'abuso, senza contare che l'ideale che il V cartaceo spera di raggiungere è l'anarchia, concetto che non va confuso con la più generica e socialmente accettabile "libertà" di cui si parla nel film.

Gli stessi fascisti al governo descritti da Moore, d'altronde, sono in alcuni casi decisamente più umani: il Cancelliere Sutler del fumetto è ad esempio un uomo timido e goffo che agisce quasi in buona fede, credendo in maniera sincera nei suoi ideali presentandosi quindi, in un certo senso, come un villain molto più difficile da eliminare a sangue freddo, se paragonato alla sua controparte cinematografica.

Tutti questi cambiamenti fecero infuriare Alan Moore, che chiese infatti di essere escluso dai crediti di V per Vendetta: e voi, quale delle due versioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti! Una cosa è certa: piaccia o no, il film con Hugo Weaving e Natalie Portman vive ormai di vita propria e gode di una fama pari, se non addirittura superiore, a quella dell'opera da cui è tratto.