V per Vendetta: ecco la spettacolare edizione in 4K da collezione del film

Lo scorso anno la Warner Bros. aveva pubblicato l'edizione in 4K del film V per Vendetta, ormai divenuto un vero e proprio cult nonché fenomeno culturale, ma adesso è in arrivo una speciale collector's edition sempre in altissima definizione pronta a far invidia a ogni genere di collezionista. Nell'edizione non sarà incluso solamente il film.

La versione del film contenuta nel cofanetto sarà sempre la stessa in Ultra HD 4K Blu-Ray dell'ultima uscita lo scorso anno, ma questa includerà anche un volume da 32 pagine, una lettera scritta dal regista James McTeigue e un package-confezione unica che assomiglierà moltissimo alla porta della prigione in cui fu rinchiuso V. Lo potete ammirare nella foto posta in calce a questa news.

Il film con Hugo Weaving protagonista tratto dal graphic novel di Alan Moore è diventato talmente popolare tanto da essere tirato in ballo ogni 5 novembre, ovvero il giorno della congiura delle polveri che viene citato nella pellicola e preso a esempio dal protagonista V. per il suo piano diabolico per far saltare in aria il Parlamento inglese corrotto fino al midollo.

Il più grande simbolo associato al fumetto e al film è senza dubbio la maschera di Guy Fawkes, che il protagonista V indossa per nascondere il proprio volto durante i suoi crimini di anarchico: ma quale significato ha l'iconico travestimento? La maschera rappresenta il volto di Guy Fawkes, ovvero il membro più noto dell'attentato noto come Congiura delle polveri, durante la quale un gruppo di anarchici tentò di far esplodere la Camera dei Lord a Londra il 5 novembre 1605. L'uso della maschera ha radici molto antiche nel Regno Unito, dato che il 5 novembre si festeggia la Bonfire Night, non a caso conosciuta anche come Guy Fawkes Night.