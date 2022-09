V per Vendetta, perché il film non portò neanche un dollaro nelle casse di Alan Moore?

Il rapporto di Alan Moore con il cinema non è mai stato di quelli sereni: il leggendario scrittore ha più volte e con risultati alterni tentato l'intrusione sul grande schermo, senza però mai restare realmente soddisfatto del risultato ottenuto. Proprio in questo dettaglio vanno dunque ricercate le cause di ciò che avvenne con V per Vendetta.

Quella che resta probabilmente la più acclamata delle trasposizioni cinematografiche tratte dalle opere di Moore, infatti, è anche quella che non portò nelle casse del suo autore neanche un dollaro: il buon Alan, infatti, decise consciamente di non venir considerato nei crediti del film con Hugo Weaving, rinunciando di fatto ad ogni entrata ad esso legata.

Le ragioni, come dicevamo, vanno cercate nei risultati ottenuti con i precedenti esperimenti: sia La Vera Storia di Jack lo Squartatore che La Leggenda degli Uomini Straordinari (tratti rispettivamente da From Hell e La Lega degli Straordinari Gentlemen) lasciarono infatti Alan Moore profondamente insoddisfatto del risultato, oltre a ricevere recensioni, soprattutto nel caso del secondo titolo, non particolarmente esaltanti.

In occasione di V per Vendetta, dunque, Moore decise di farsi completamente da parte, lasciando che la sua parte incasso venisse interamente versata sul conto di David Lloyd, il fumettista che si occupò di disegnare le tavole della celebre graphic novel. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di V per Vendetta.