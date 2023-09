V per Vendetta, com'è stata realizzata la scena del domino?

V per Vendetta è sicuramente uno dei film di inizio anni 2000 che hanno maggiormente segnato l'immaginario collettivo. Film politico come pochi capace di raccontare la sovversione e la rivoluzione anche alle nuove generazioni, non fu particolarmente semplice da realizzare anche tecnicamente.

Secondo molti, il film di V per Vendetta alleggerirebbe il protagonista che, nell'opera originale di Alan Moore è molto più spregiudicato e violento rispetto a ciò che il pubblico ha imparato a conoscere al cinema. Nonostante ciò, la pellicola è un vero e proprio pilastro del cinema post anni 2000 capace di raccontare in maniera soddisfacente e semplice la complessità di temi come la dittatura, l'anarchia e la sovversione.

In realtà per il film furono utilizzati tantissimi accorgimenti tecnici "vecchio stile". Una delle scene più famose di V per Vendetta è sicuramente quella dei tasselli del domino che, cadendo, formano una enorme V. Per assemblare un impianto di questo tipo ha coinvolto 22.000 tessere. Inoltre, per "costruire" il domino furono assunti ben 4 professionisti che impiegarono circa 200 ore per mettere insieme la scena. A questo si aggiunse la necessità di fare un'unica ripresa perfetta in modo da non rifare nuovamente tutto il lavoro.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di V per Vendetta. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!