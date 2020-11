V per Vendetta, è boom su Twitter per il 5 novembre!

Negli ultimi giorni Twitter è stato praticamente monopolizzato dai commenti alle presidenziali americane: in queste ore, però, il serrato duello Biden/Trump sta trovando un valido rivale nei trand in V per Vendetta, il capolavoro di Alan Moore che oggi assume ancor più significato del solito.

Per capirne il motivo vi basterà dare un'occhiata al calendario: il 5 novembre è infatti il giorno in cui si commemora la Congiura delle Polveri, come spesso e volentieri ricordato dal protagonista del fumetto nel tentativo di risvegliare le coscienze dei cittadini inglesi, ormai dimentichi del vero significato di quella ormai considerata poco più che una festa popolare.

I fan dell'opera di Moore (e del film con Hugo Weaving, s'intende) ancora una volta hanno voluto onorare la ricorrenza, invadendo Twitter con i loro messaggi a tema: "V per Vendetta, oggi, è più significativo che mai", "'Ci viene detto di ricordare l'idea, non l'uomo, perché l'uomo può fallire. Può essere catturato, può essere ucciso e dimenticato, ma 400 anni dopo un'idea può ancora cambiare il mondo. Ricorda, ricorda il 5 novembre'", "'Dietro una maschera non c'è solo carne. Dietro una maschera c'è un'idea... E le idee sono a prova di proiettile'" sono alcuni dei tweet che è possibile leggere in queste ore, molti dei quali (come questi ultimi due) tratti proprio da alcuni dei discorsi più famosi dell'iconico personaggio mascherato.

Nel frattempo, cerchiamo di approfondire il vero significato del 5 novembre in V per Vendetta; per saperne di più sul film, invece, ecco la nostra recensione di V per Vendetta.