V/H/S, già annunciato il nuovo sequel! E sarà un grande cambio di rotta per la saga...

A pochi giorni dal debutto sulla piattaforma di streaming on demand Shudder del nuovo capitolo della saga V/H/S 85, il famoso e acclamato franchise horror di V/HS/ è già pronto a parlare di sequel.

Durante il Comic-Con di New York, infatti, Shudder ha annunciato ufficialmente un altro capitolo della saga di VHS, che come da tradizione arriverà l'anno prossimo, nel 2024. Shudder, il "servizio di streaming premium per horror, thriller e soprannaturale" di AMC Networks, ha rivelato che il settimo film di V/H/S si concentrerà sull'horror fantascientifico, e includerà cinque nuovi nastri agghiaccianti, che porranno una serie di orrori ambientati in un paesaggio infernale ispirato alla fantascienza.

"Il franchise V/H/S terrorizza e intrattiene il pubblico ormai da oltre un decennio grazie al lavoro di alcuni dei registi più talentasti che lavorano in questo genere", ha condiviso Scott Shooman, capo del gruppo cinematografico di AMC Networks. "Dopo l'enorme successo di V/H/S/85 e dei suoi precedenti episodi targati Shudder, possiamo confermare che il team di realizzatori non è rimasto a corto di idee e anzi presenterà una svolta davvero audace per il futuro della saga. In passato anche Jason Voorhees, Leprechaun, Pinhead, Dracula e persino Amityville sono finiti nello spazio: ora tocca a noi!".

Il prossimo V/H/S, ancora senza titolo, sarà prodotto da Goldbloom per Cinepocalypse oltre a Brad Miska e James Harris insieme ai produttori esecutivi Michael Schreiber e Adam Boorstin per Studio71. Ricordiamo che il recente VHS 85 contiene un episodio collegato a The Black Phone, horror di Scott Derrickson con Ethan Hawk ispirato al romanzo di Joe Hill: la puntata è stata diretta dallo stesso Derrickson.