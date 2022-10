V/H/S/99: la saga è ancora più raccapricciante nel trailer del nuovo film in arrivo

A meno di un mese dalla première, Shudder ha rilasciato il trailer di V/H/S/99. Sulle note di "Larger Than Life" dei Backstreet Boys, il video offre uno sguardo al ritorno del franchise antologico horror, con una varietà di nuove storie brutali e terrificanti. Tutto questo a pochi giorni dall'annuncio di V/H/S/85 che tornerà ai mitici anni '80.

Il quinto capitolo della serie V/H/S segue le orme dei film precedenti, ma questa volta con l'aiuto degli scrittori horror Maggie Levin, Johannes Roberts e molti altri. Con cinque nuove storie terrificanti, gli spettatori potranno sperimentare un'intera nuova serie di orrori mentre la serie fa il suo ingresso nel nuovo millennio.

Il nuovo capitolo della serie V/H/S uscirà il 20 ottobre e porterà ai fan del franchise tutti i nuovi terrificanti racconti legati alla classica estetica delle VHS. Anche se sembrava che i giorni dell'horror found-footage fossero ormai alle spalle, sembra che la gente non abbia ancora smesso di sperimentare questo tipo di racconto horror, che aveva raggiunto l'apice della sua diffusione proprio all'inizio degli anni Duemila.

Dato che il capitolo più recente della serie, V/H/S/94, è stato il film più visto di Shudder nel 2021, era solo questione di tempo prima che si realizzasse un sequel.

Sarà interessante vedere come V/H/S/99 combinerà i tropi del found-footage con l'angoscia dell'anno 2000, ma la combinazione da sola dovrebbe eccitare i fan del genere horror. Nel trailer non si fa riferimento diretto all'anno 2000, ma la descrizione del trailer che parla di un salto nel "nuovo millennio infernale" lascia poco all'immaginazione. Che si tratti di un tema distinto o meno, sarà bello vedere un ritorno a un genere classico coinvolto in quello che dovrebbe essere un ottobre ricco di horror (non dimentichiamo che pochi giorni fa è stato diffuso il trailer di Halloween Ends che concluderà la trilogia reboot/sequel).

