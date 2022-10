V/H/S/85: ecco i registi del nuovo horror antologico, da Hellraiser a Scott Derrickson

I cultori delle serie horror in found footage avranno senz'altro presente l'antologico V/H/S. Ora il titolo viene portato a riavvio con diversi nuovi capitoli, fra cui V/H/S/85 che ha già trovato 5 registi d'eccezione: fra i loro lavori Sinister, Black Phone, Hellraiser e la serie de La Notte del Giudizio.

Risale al 2012 il primo esperimento di V/H/S, che aveva fra gli altri registi horror oggi ormai conosciutissimi come Ti West (X: A Sexy Horror Story). Nel corso degli anni, VHS ha espanso il proprio franchise con nuovi capitoli, ma negli ultimi mesi la Shudder sembra intenzionata a sfornare nuovi reboot senza sosta. Inizialmente era stato annunciato V/H/S/99, ma ora sembra che un nuovo capitolo old fashioned si sia preso la piazza.

Si tratta di V/H/S/85, che potrà contare su cinque registi d’eccezione: Scott Derrickson (Sinister, Doctor Strange, The Black Phone), Gigi Saul Guerrero (Bingo Hell, The Purge), Natasha Kermani (Lucky), Mike P. Nelson (Wrong Turn) e il nuovo David Bruckner passato alla ribalta proprio in queste ore grazie alle recensioni entusiastiche del reboot di Hellraiser. Anche se il capitolo 99 non ha ancora trovato distribuzione, V/H/S/85 ha già iniziato la produzione e prevede l’arrivo nel 2023.

Craig Engler, direttore generale di Shudder, ha così commentati: "Fin dal suo inizio, il franchise di V/H/S è stato una vetrina per registi horror affermati ed emergenti per terrorizzare il pubblico con interpretazioni innovative del genere found footage. Dopo il successo dell'anno scorso con V/H/S/94 e del prossimo V/H/S/99 di quest'anno, siamo entusiasti di ritornare al 1985 con una nuova e malvagia raccolta di paure di alcuni dei più registi più radicali attualmente in attività".

Voi siete fan di vecchia data o avete scoperto questo gioiellino di saga solo oggi? Ditecelo nei commenti!