L'utopia di Camp Jened nel trailer di Crip Camp, documentario di Barack e Michelle Obama

Continuano le produzioni originali della celebre piattaforma streaming: dopo i film originali Netflix di John Boyega, vi segnaliamo il trailer di Crip Camp, documentario che ci racconta la storia di Camp Jened.

La pellicola è stata prodotta da "Higher Ground", casa creata da Barack e Michelle Obama, e sarà incentrata sul campo estivo per ragazzi disabili che ha sconvolto il mondo politico americano nei primi anni '70. Il documentario è stato diretto da Nicole Newnham e Jim LeBrecht ed è stato il vincitore dell'ambito premio Audience Award durante il celebre Sundance Film Festival. Ecco la sinossi ufficiale condivisa da Netflix: "Nei primi anni '70 i ragazzi disabili dovevano affrontare un futuro di isolamento, discriminazione e ricoveri in strutture non adatte alle loro esigenze. Camp Janed, uno sgangherato campo estivo per ragazzi disabili nel cuore del territorio del Delaware, aiutò a far superare questi limiti. Jened era la loro Utopia, un posto con sport estivi, in cui i ragazzi poterono fare le loro prime esperienze con sigarette e baci, dove si potevano sentire come degli esseri umani. I loro legami resistettero anche al loro trasferimento a Berkeley, un territorio più adatto per persone con disabilità, dove gli amici di Camp Janed capirono che la loro unità e le loro richieste potevano cambiare la vita a milioni di persone come loro".

In calce alla notizia potete trovare il primo trailer dedicato a Crip Camp, infine se cercate altre opere originali di Netflix vi segnaliamo anche Extraction, film con Chris Hemsworth.