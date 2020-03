Gli utenti di Disney+ si dividono sul doppiaggio di Meghan Markle in Elephant

Disney+ accoglie la duchessa di Sussex a braccia aperte: Meghan Markle, che insieme al principe Harry il prossimo 31 marzo si allontanerà ufficialmente dalla Royal Family e da relativi onori e oneri, sta infatti per esordire sulla piattaforma come doppiatrice.

La moglie di Harry è stata annunciata per Disney+ come voce narrante di Elephant, un documentario prodotto a sostegno dell'associazione Elephants Without Borders, che si occupa di proteggere gli elefanti del Botswana dai bracconieri.

La curiosità è ovviamente molta (Markle, comunque, non è un'esordiente avendo già all'attivo diversi lavori nel mondo del cinema come in quello del piccolo schermo), così come è molta quella di scoprire quale sia stata la reazione degli utenti di Disney+ all'arrivo di Meghan.

Dando un'occhiata a Twitter si può facilmente notare come l'utenza sia praticamente spaccata in due tra chi minaccia addirittura di boicottare il film ("Amo gli elefanti e supporterò sempre la causa, ma non guarderò questo film così come ogni altra cosa che abbia a che fare con Meghan Markle. Ha infangato gli Stati Uniti con il suo modo di trattare la sua famiglia e la Royal Family") e chi invece, tutto sommato, sembra tutt'altro che dispiaciuto ("Amo gli elefanti e amo Meghan", "Disney e Meghan Markle. Fatti l'una per l'altra").

Insomma, che piaccia o no l'arrivo di Meghan e di Elephant sembra aver prevedibilmente catalizzato l'attenzione degli spettatori, a favore o contrari che siano. Nei giorni scorsi, intanto, gli utenti della piattaforma hanno stilato una lista degli show che vorrebbero vedere su Disney+.