Gli utenti Disney+ arrabbiati per la rimozione dei film di Mamma, ho perso l'aereo

Diversi utenti si sono lamentati anche della mancanza di titoli come Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare e il teen movie I ragazzi vincenti. Un processo di selezione a cui comunque gli abbonati a Disney+ dovranno abituarsi, considerando che la libreria della piattaforma è destinata a crescere sempre di più. In ogni caso bisognerà tenere sott'occhio la reazione dei fan anche in prospettiva futura. Per il momento la libreria di Disney+ comprende il terzo film del franchise, Mamma, ho preso il morbillo. Ma gli appassionati sono maggiormente legati ai primi due film con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin nei panni del pestifero Kevin McAllister , dapprima dimenticato dalla famiglia a casa durante le festività natalizie e successivamente disperso nella Grande Mela e inseguito dai due maldestri ladri che nel primo film tentano di svaligiare casa McAllister. In questi mesi è stato annunciato un reboot di Mamma, ho perso l'aereo , che ha provocato reazioni contrastanti. Il primo film in particolare è un cult del Natale e dell'infanzia; ad ottobre sono stati annunciati i primi dettagli sul rifacimento .

I just checked and confirmed that Disney+ removed Home Alone 1 and 2 and other content as well... what’s the point!? https://t.co/qjW0NFk2EC — Tahj (@DrLove307) 1 gennaio 2020

@disneyplus what happened to Home Alone and Home Alone 2? We watched them for the last 2 weeks and now they’re gone. Do you guys remove things at different times? I thought it was unlimited streaming of all things Disney all the time. — Brett Lubins (@BrettLubins) 1 gennaio 2020

@disneyplus so Disney Plus is loosing content already?!? My kids wanted to watch Home Alone, like they did yesterday, and now it is gone — Tom (@Geeky_Tom) 1 gennaio 2020