Un utente Reddit ha già trovato una scena de Gli Eterni tratta dal fumetto

Rispetto a molti dei recenti film del Marvel Cinematic Universe, caratterizzati da set blindatissimi e scarne, o inesistenti, anticipazioni, per Gli Eterni abbiamo già visto trapelare molte foto, tra immagini ufficiali e "paparazzate". Conosciamo per esempio già il look di qualcuno dei personaggi che vedremo in sala dal prossimo 6 novembre.

Abbiamo anche visto recentemente delle immagini di Kit Harington, Richard Madden e Gemma Chan in abiti civili.

Nuove foto hanno invece confermato che in Gli Eterni vedremo una storia d'amore tra Dane Whitman (Kit Harington) e Sersi (Gemma Chan). Un utente Reddit, in particolare, ha scovato un fotogramma che sembra riprendere un momento di passione tra i due direttamente dal fumetto.

Come si può vedere dal post in calce all'articolo, infatti, l'abbraccio tra il Cavaliere Nero e Sersi ricalca perfettamente la vignetta, tratta dal volume 1 di The Avengers.

Al contrario delle immagini, e in questo caso come di consueto in casa Marvel, continuano a latitare i dettagli della sinossi e della trama del film. Qualche tempo fa Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, aveva sottolineato che si tratta di uno dei più costosi mai prodotti, e aveva rivelato qualche piccola anticipazione. "Gli Eterni sanno dell'esistenza degli Avengers. I Vendicatori invece non sanno molto di loro, eppure i Celestiali sono una parte importante, ne abbiamo visti un po' in Guardiani della Galassia."

Secondo Feige, inoltre, "gli Eterni sono un gruppo, ma ci piace l'idea di introdurre un esemble già formato fin dall'inizio, piuttosto che costruirlo come abbiamo fatto con gli Avengers."

L'attore Kunal Najiani, da parte sua, ha recentemente anticipato che Gli Eterni sarà il film Marvel più fatnascientifico.