Un utente di Netflix ha scomposto The Irishman trasformandolo in una mini-serie

In una recente intervista Martin Scorsese si è detto in disaccordo sull'eventuale funzionamento di The Irishman come mini-serie, ma alcuni utenti Netflix sembrano non essere d'accordo.

Uno in particolare, tale Alexander Dunerfors, che è diventato virale in queste ore per aver "scomposto" il nuovo film con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci in una mini-serie da quattro episodi.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, Dunerfors si è orientato grazie al minutaggio del film di Scorsese e, in maniera anche piuttosto originale, ha dedotto i titoli di ciascun episodio della "sua" mini-serie da alcune delle battute più importanti dell'opera: "I Heard You Paint Houses" (tra l'altro il titolo originale dell'omonimo libro di Charles Brandt sul quale The Irishman si basa) è il primo episodio, "Hoffa" il secondo, "What Kind of Fish?" il penultimo e infine "It is what it is" chiude il cerchio.

Questa divisione in capitoli rischia di far storcere il naso ai numerosi cinefili accorsi nei (pochi) cinema che hanno proiettato il film in anteprima all'inizio di novembre, ma potrebbe tornare utile ai fan delle serie televisive che potranno approcciarsi al film in maniera piuttosto originale. L'intera vicenda ci va venire in mente alcune dichiarazioni di Nicolas Winding Refn, che qualche tempo fa, nel promuovere la sua serie Too Old To Die Young distribuita da Amazon, parlò di come lo streaming fosse fluido e capace di affidare un'opera totalmente nella mani dello spettatore, in grado di metterla in pausa e riprenderla a proprio piacimento.

