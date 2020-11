Utah, nel deserto c'è un monolite identico a quello di 2001: Odissea nello Spazio: la foto

Un misterioso monolite incredibilmente somigliante a quello simbolo di 2001: Odissea nello Spazio è stato scoperto in una parte remota dello Utah nelle scorse ore, dopo essere stato avvistato da alcuni impiegati statali che contavano il bestiame da un elicottero.

La struttura, stimata tra i 10 e 12 piedi di altezza (circa 3 metri), sembrava essere piantata nel terreno. Fatta di una sorta di metallo, la sua lucentezza era in netto contrasto con le enormi rocce rosse che lo circondavano, il che ha reso l'avvistamento immediato. La pattuglia autostradale dello Utah ha condiviso le immagini del monolite, potete trovarle nel post in calce all'articolo.

Il pilota dell'elicottero, Bret Hutchings, ha dichiarato al canale di notizie locale KSLTV: "Questa è stata la cosa più strana in cui mi sia mai imbattuto in tutti i miei anni di volo". Hutchings stava volando in nome del dipartimento della sicurezza pubblica dello Utah, che generalmente aiuta gli ufficiali delle risorse naturali a contare le pecore bighorn nel sud dello stato. "Uno dei biologi ha individuato l'oggetto e ci è capitato di volare direttamente sopra di esso", ha detto Hutchings. "Era come, 'Whoa, whoa, whoa, girati, girati!' E io gli ho detto, 'Cosa? Cosa c'è?', e lui, 'C'è questa cosa là dietro - dobbiamo andare a vederla!'".

Hutchings ha detto che l'oggetto sembrava fatto dall'uomo e sembrava essere stato piantato saldamente nel terreno. "Suppongo che dietro ci sia un artista new wave o qualcosa del genere o, sai, qualche appassionato di 2001: Odissea nello Spazio", ha detto Hutchings. Il monolite e l'ambientazione a fargli da sfondo in effetti non possono non far pensare ad una famosa scena del film di Stanley Kubrick del 1968, ovviamente con le pecore al posto delle scimmie.

