L'Usignolo: Elle e Dakota Fanning finalmente insieme nel nuovo film di Mélanie Laurent

La TriStar ha assegnato a L'Usignolo, nuovo film con protagoniste Elle e Dakota Fanning, una data di uscita natalizia, col giorno di debutto nei cinema statunitensi fissata per il 25 dicembre 2020.

La regia del film è stata affidata a Mélanie Laurent, che farà affidamento su una sceneggiatura scritta da Dana Stevens per una produzione curata da Elizabeth Cantillon attraverso la sua società di produzione The Cantillon Company.

Le due sorelle si uniranno per la prima volta sullo schermo per interpretare, non a caso, due sorelle: Elle e Dakota erano già apparse nello stesso film 19 anni fa, Mi Chiamo Sam di Jessie Nelson (2001), ma non recitarono insieme in quanto furono scelte per interpretare lo stesso personaggio (Lucy) in due momenti diversi della sua vita (Dakota da ragazzina, Elle da bambina).

L'Usignolo sarà basato sull'omonimo bestseller mondiale di Kristin Hannah e racconta la storia di due sorelle che diventano maggiorenni nella Francia della Seconda Guerra Mondiale: il film sarà incentrato sulla loro lotta per sopravvivere all'occupazione tedesca della Francia, un periodo che la Laurent conosce bene grazie a Bastardi Senza Gloria di Quentin Tarantino. La storia è ispirata alle coraggiose donne della Resistenza francese che hanno aiutato gli aviatori alleati a fuggire dal territorio occupato dai nazisti e nascondere i bambini ebrei.

Il libro di Hannah è diventato un successo dopo essere stato pubblicato nel 2015. Da allora è stato pubblicato in 45 lingue e ha venduto oltre 3,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti. È diventato il best seller numero 1 del New York Times e ha trascorso un totale di 114 settimane nella classifica dei libri più venduti, ed è stato anche nominato il miglior libro dell'anno da BuzzFeed, iTunes, Library Journal, The Wall Street Journal, Goodreads e tanti altri.

Attualmente, gli altri film che usciranno negli USA il 25 dicembre sono News of the World di Universal, con Tom Hanks, e The Tomorrow World di Paramount, con Chris Pratt e Betty Gilpin: per altre notizie vi segnaliamo che, sul set di quest'ultimo, qualche giorno fa sono stati incredibilmente ritrovati dei resti umani.