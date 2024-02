Ushers: il misterioso racconto inedito di Joe Hill diventa un film per Sony

Mentre The Black Phone 2 è in lavorazione, il numero di adattamenti tratti dalle opere di Joe Hill continua a crescere grazie al recente annuncio da parte di Sony Screen Gems di Ushers.

Deadline riporta che il regista Gary Dauberman, autore del discusso remake di Salem’s Lot sparito dai calendari di Warner Bros, sarà produttore del film in base al suo accordo first look con lo studio: Dauberman e il suo team di Coin Operated svilupperanno e produrranno Ushers, la cui sceneggiatura sarà scritta da Zak Olkewicz, autore dell'horror di Netflix Fear Street: Parte 2 e The Last Voyage of the Demeter.

La trama di Ushers al momento è tenuta nascosta: il racconto di Joe Hill è ancora inedito e, nonostante il riferimento del titolo, non è chiaro se gli Ushers dello scrittore abbiano qualcosa a che fare con il celebre racconto di Edgar Allan Poe La caduta della casa degli Usher, che è servito come fonte d'ispirazione principale per l'acclamata serie tv horror di Mike Flanagan per Netflix.

Naturalmente vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti questo interessante progetto: dalle opere di Joe Hill, figlio di Stephen King, sono già stati tratti i film The Black Phone e Horns e le serie tv Locke & Key e NOS4A2, quindi i fan dell'horror farebbero bene a stare in allerta.