Se fosse uscito in sala, Murder Mystery avrebbe incassato poco meno di Captain Marvel

Il nuovo film Netflix Murder Mystery ha stabilito un nuovo record per il maggior numero di visualizzazioni nel week-end di debutto, e in attesa di vedere se riuscirà a fare altrettanto sulla prima settimana di programmazione, vediamo quanto avrebbe incassato con una distribuzione teatrale.

Se il film con Adam Sandler e Jennifer Aniston fosse arrivato al cinema negli Stati Uniti, nel suo week-end di lancio avrebbe incassato circa $120,5 milioni - un numero a dir poco importante.

Ora, prima di confrontare queste statistiche con il mercato al botteghino del 2019, analizziamo rapidamente i dati utili per questa stima: secondo Netflix, il primo fine settimana di Murder Mystery ha totalizzato 13.374.914 di visualizzazioni (nei soli Stati Uniti); con il prezzo medio del biglietto al cinema valutato intorno ai $9,01, la matematica posiziona la reunion fra Sandler e la Aniston a $120,507,975. Se questa ipotetica apertura di $120,5 milioni avesse avuto luogo durante una run in sala per il mercato domestico, avrebbe spedito Murder Mystery sopra il week-end di apertura di Aladdin ($91,5 milioni di dollari) e appena sotto a quello di Captain Marvel ($155,4 milioni di dollari).

In sostanza, Netflix si sarebbe guadagnata quello che ad oggi sarebbe stato il terzo miglior week-end di apertura al botteghino 2019, dietro solo al film con Brie Larson e ovviamente ad Avengers: Endgame.

Certo è che c'è da fare una precisazione: quanti di quei tredici milioni e oltre di spettatori avrebbero lasciato la comodità del proprio salotto per andare al cinema e scegliere appositamente il film Netflix in mezzo a tutte le altre offerte delle altre major?

Voi cosa ne pensate? Siete per lo streaming on demand o per l'esperienza teatrale? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Murder Mystery.