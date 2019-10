Se fosse uscito al cinema, El Camino avrebbe potuto superare addirittura Joker

Stando ai dati raccolti da Nielsen, El Camino: A Breaking Bad Movie di Netflix ha raggiunto quasi 8,2 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti nel suo weekend di apertura, da venerdì a domenica compresa.

Il servizio di classificazione dei contenuti streaming on demand ha registrato un flusso di pubblico medio di 6,5 milioni di persone, di cui 2,6 milioni in arrivo il giorno d'apertura (11 ottobre). Quel numero, in termini tradizionali da botteghino cinematografico, sarebbe stato abbastanza alto da spodestare addirittura Joker, primo in classifica fin dalla sua uscita.

Ovviamente, tradurre le dinamiche cinematografiche teatrali nella visione in streaming non è una scienza esatta, specialmente quando i numeri provengono solo dagli Stati Uniti, che rappresentano meno del 40% del conteggio globale degli abbonati di Netflix. Detto questo, lo studio di Nielsen meritano qualche considerazione.

La società di misurazione ha dichiarato che il 36% degli spettatori del weekend di apertura aveva un'età compresa compresa tra 18 e 34 anni, la fascia più rappresentata. Inoltre, nei giorni appena precedenti all'uscita di El Camino, le visualizzazioni della serie Breaking Bad sono schizzate alle stelle con 153.000, un picco del 147% rispetto ai 62.000 che lo hanno guardato a metà settembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad alcune recenti dichiarazioni di Vince Gilligan e alla recensione di El Camino.