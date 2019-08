E' uscito il blu-ray USA di Avengers: Endgame, da domani in Italia la versione digitale

Per i puristi della lingua anglofona segnaliamo che da oggi il blu-ray originale di Avengers: Endgame, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, è finalmente disponibile sulle varie piattaforme online.

Il film era già uscito in digitale negli USA da qualche settimana, cosa che comunque non ha impedito alla versione cinematografica di continuare a macinare record di incasso: stessa cosa accadrà in Italia da domani, quando Endgame sbarcherà sulle piattaforme di digital HD nonostante alcuni cinema continuino a riproporlo in sala tramite le consuete ridistribuzioni estive col biglietto a metà prezzo.

Per l'edizione fisica italiana dovremo invece attendere il 4 settembre, quando Endgame sbarcherà in Dvd, Blu-ray, Blu-Ray 4K UHD, Steelbook Blu-ray 3D, Cofanetto “Avengers Uniti” Dvd e Cofanetto “Avengers Uniti” Blu-ray. L’edizione homevideo di Avengers: Endgame sarà ricca di contenuti extra che avranno come protagonisti gli amatissimi membri del cast e i filmmakers che hanno dato vita al Marvel Cinematic Universe.

Non mancherà un tributo al compianto Stan Lee, nonché il racconto del casting di Robert Downey per il ruolo di Iron Man. Inoltre, imperdibili anche il focus sull’evoluzione di Captain America, il drammatico arco narrativo di Black Widow, l’esperienza dei registi Anthony e Joe Russo e il making of dell’epica scena di battaglia con le donne del Marvel Cinematic Universe, la creazione di Bro Thor, le scene tagliate, le gag e i bloopers dal set e tanto altro ancora.

Per altre informazioni vi rimandiamo ad un easter-egg sul viaggio nel tempo nel 2988.