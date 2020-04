Uscite cinematografiche 2020: ecco il calendario aggiornato da giugno a settembre

Il calendario delle uscite cinematografiche di quest'anno è stato completamente stravolto da CortonaVirus e tra rinvii e cancellazioni non è certo facile tenerne il conto. Facciamo quindi un passo indietro per tirare le somme delle ultime settimane e annotare tutte le prossime date da giugno ad settembre.

Come ogni anno, una grande fetta delle première più attese del 2020 sono targate Disney e Marvel che proprio nelle ultime ore hanno riorganizzato le loro uscite, annunciando le nuove date di Black Widow e Mulan.



Adesso che all'appello sembrano esseri tutti (salvo ulteriori imprevisti) ecco le date definitive di quest'anno, tra nuove scadenze e vecchie conferme:



19 giugno

- Soul (Disney), com Jamie Foxx e Tina Frey

- Fatale (Lionsgate), con Michael Ealy e Mike Colter

- The King of Staten Island (Universal Pictures)



10 luglio

- The Purge 5 (Universal Pictures)



17 luglio

- Tenet (Warner Bros), con Robert Pattinson e Michael Caine



24 luglio

- Mulan (Disney), con Donnie Yen e Gong Li

- Come Play (Focus)



31 luglio

- Spongebob: Amici in fuga (Paramount Pictures)

- Barb and Star Go to Vista Del Mar (Lionsgate)



7 agosto

- Empty Man (20th Century Studios)

- Infinite (Paramount Pictures), con Dylan O'Brien e Mark Whalberg



14 agosto

- Wonder Woman 1984 (Warner Bros), con Gal Gadot, Chris Pine e Pedro Pascal

- The One and Only Ivan (Disney), con Bryan Cranston e Angelina Jolie

- Nobody (Universal)



21 agosto

- Let Him Go (Focus)

- Bill & Ted Face The Music

- Biopic dull'attivista Fred Hampton, ancora senza titolo (Warner Bros)



28 agosto

- Hitman's Wife's Bodyguard (Lionsgate), con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson

- Spell (Paramopunt Pictures), con Homari Hardwick



4 settembre

- The Beatles: Get Back (Disney), documentario

- Monster Hunter (Sony), con Milla Jovovich e Ron Perlman

- A Quiet Place II (Paramount Pictures), di e con John Krasinski ed Emily Blunt

- Unhinged (Solstice)



In attesa di altre date, vi ricordiamo che la première di Artemis Fowl è stata spostata su Disney+, mentre per tutte le uscite Marvel fino al 2023 vi rimandiamo al nostro approfondimento.