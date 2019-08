Uscita per l'inferno: i produttori di IT adatteranno il romanzo di Stephen King

In attesa di vedere nelle sale It - Capitolo 2, il regista Andy MuschiettiStephen King.

Durante un'intervista con Radio Cantillo, infatti, Barbara Muschietti ha confermato che i due produrranno un adattamento del romanzo Uscita per l'inferno, scritto da King nel 1981 con lo pseudonimo di Richard Bachman.

"Speriamo di iniziare le riprese all'inizio del prossimo anno" ha detto la produttrice, rivelando che il film potrebbero essere diretto dal regista argentino Pablo Trapero, vincitore del Leone d'argento per la miglior regia al Festival di Venezia 2015. "E' una storia di Stephen King ma non è horror, è una storia fantasy."

Di seguito potete leggere la sinossi del romanzo (via Amazon): "Un uomo come tanti. Una vita regolare, un buon impiego, una moglie affettuosa e una tragedia con cui convivere, da quando l'unico figlio non c'è più. Da allora George e Mary hanno cercato di riprendere un'esistenza normale, ma in realtà niente è più come prima: qualcosa in George si è spezzato per sempre. Così, quando viene informato che la sua villetta, la sua ditta, l'intero quartiere in cui abita saranno spazzati via da un inutile prolungamento autostradale non ha dubbi e si schiera a fianco dei condannati a morte. Ambientato ai tempi di un'indimenticabile crisi energetica, nell'America angosciata e impaurita dal futuro, un romanzo duro e incalzante di Stephen King firmato con lo pseudonimo di Richard Bachman."

Nel frattempo vi ricordiamo che l'atteso It - Capitolo 2 arriverà in Italia il 5 settembre con una durata complessiva di quasi 3 ore. Qui trovate la nostra recensione di IT.