Negli USA c'è un film che sta facendo impazzire gli analisti: è un'anomalia statistica

Si chiama Everything Everywhere All at Once il nuovo fenomeno box office che, dopo aver stregato la critica, sta facendo letteralmente impazzire gli analisti del botteghino e degli incassi.

Nelle scorse ore, infatti, superato il suo sesto week-end di programmazione, il film ha fatto registrare un rarissimo -0% negli incassi, un'anomalia statistica che ha portato tantissime mani tra i capelli e ha spinto qualcuno a gridare al miracolo, più nello specifico il miracolo della resurrezione del famoso 'passaparola', quella famosa pratica - ormai scomparsa nell'era dei social e dei centomila spot tv per ogni 'film evento' - che un tempo spingeva il pubblico ad andare al cinema perché, ehi, 'tutti dicono che è un bel film'.

Probabilmente non è mai accaduto che un film (per giunta indipendente, prodotto dalla A24, tutt'altro che un blockbuster dal cast all-star) non subisse un calo negli incassi giunto al suo sesto week-end di programmazione. Certo ha aiutato la strategia di distribuzione, che tra venerdì 29 aprile e domenica 1 maggio ha aumentato il numero di copie di Everything Everywhere All at Once disponibile nelle sale IMAX, ma poi ovviamente è stato il pubblico a riempirle, quelle sale, una cosa per niente scontata oggi come oggi. Come scrive Forbes con toni estasiati: "Questo è un risultato quasi senza precedenti per un indie al di fuori della stagione degli Oscar. E stiamo parlando di un film originale, senza alcun franchise alle spalle, r-rated, high concept e narrativamente travolgente. Sembrano tornati i tempi del passaparola, esattamente quel tipo di cosa che non dovrebbe più accadere nell'era dello streaming, della cultura pop e delle IP."

Ora Everything Everywhere All at Once ha la possibilità di detronizzare Uncut Gems di Adam Sandler, ad oggi il film con il maggior incasso di A24 in Nord America ($50 milioni). A livello globale, il maggior incasso dello studio è Hereditary di Ari Aster (con $79 milioni in tutto il mondo), seguito da Lady Bird di Greta Gerwig (con $78 milioni in tutto il mondo, facilitati però dalla campagna promozionale per gli Oscar).

Sarà interessante vedere se 'l'anomalia statistica' del film resisterà anche di fronte a Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in uscita negli USA dal 6 maggio.