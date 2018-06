Us: Winston Duke conferma di essere nel cast del film di Jordan Peele

Winston Duke, già apparso nel film Marvel campione d’incassi Black Panther, ha confermato via social network di essere nel cast dell’atteso Us.

Proprio sul suo account ufficiale Twitter, l’attore ha dichiarato: “In preparazione per questo prossimo impegno, il viaggio con il regista visionario Jordan Peele, Us”, per poi postare anche il primo poster ufficiale della pellicola.

Del film sappiamo che la protagonista principale sarà Lupita Nyong’o, Oscar 2014 alla miglior attrice non protagonista per 12 anni schiavo di Steve McQueen e anche lei tra le interpreti di Black Panther, proprio come Duke. Nel cast dovrebbe figurare anche Elisabeth Moss, star di Mad Men, Top of the Lake e The Handmaid's Tale.

Jordan Peele è reduce dal successo di Scappa - Get Out, che ha ricevuto quattro candidature ai premi Oscar, vincendo la statuetta per la miglior sceneggiatura originale, scritta dallo stesso Peele.

Scritto e diretto da Peele, Us dovrebbe arrivare nelle sale dal 15 marzo 2019. Un altro thriller provocatorio e sfrontato nelle intenzioni del premio Oscar Jordan Peele, che produrrà il progetto con la sua Monkeypaw Productions con Ian Cooper, insieme a Sean McKittrick e Jason Blum. A distribuire la pellicola, proprio come il precedente Scappa –Get Out, ci sarà la Universal Pictures, che ha un accordo con la Blumhouse.