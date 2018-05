Us, Lupita Nyong'o conferma di essere la protagonista del nuovo "incubo" di Jordan Peele

Con quattro candidature ai Premi Oscar e un Academy Award conquistato (quello alla Miglior Sceneggiatura Originale), Scappa - Get Out di Jordan Peele è stato uno dei titoli più interessanti e apprezzati dello scorso anno, motivo che rende il suo prossimo progetto davvero attesissimo.

Come rivelato pochi giorni fa, infatti, il suo "nuovo incubo" si chiamerà Us e uscirà nelle sale americane a marzo 2019, esattamente come riportato nel primo poster ufficiale, teaser. Insieme alla notizia era stato inoltre rivelato il cast, non ufficializzato, che dovrebbe comprendere Lupita Nyong'o, Elizabeth Moss e Winston Duke, e oggi è stata proprio la Nyong'o a confermare via Twitter almeno la sua partecipazione.



Come? Postando nuovamente il teaser poster con l'aggiunta del suo nome sopra al titolo, in una mossa molto semplice ma davvero chiara. Data l'uscita già fissata e i nomi scritti dall'Hollywood Reporter, nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche le conferme ufficiali sia della Moss che di Duke, magari nelle stesse modalità della Nyong'o, ma staremo a vedere.

Nel frattempo vi ricordiamo che Us dovrebbe uscire nelle sale americane il 15 marzo 2019. A produrre ci sarà sempre Peele tramite la sua Monkeypaw Productions, sempre in collaborazione con la Blumhouse Productions del grande Jason Blum.