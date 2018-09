Us, Elisabeth Moss sul nuovo thriller di Jordan Peele: 'Un altro stimolante Popcorn movie'

Ospite al Toronto Film Festival per presentare il film Her Smell di cui è protagonista, l'apprezzata e premiata Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale) ha avuto modo di rilasciare qualche dichiarazioni in merito all'atteso Us di Jordan Peele, nel quale ricoprirà uno dei tre ruoli principali.

Al momento sappiamo che il nuovo progetto del geniale regista e sceneggiatore Premio Oscar di Scappa - Get Out sarà un "thriller social-horror", ma la storia è tenuta ancora ben segreta, tanto che persino la pagina dedicata di IMDb riporta la trama come "sconosciuta". Un gran bene, bisogna ammettere, specie in tempi dove riesce a trapelare davvero di tutto.



Parlando con Indiewire, però, la Moss ha spiegato un po' cosa aspettarsi dal film, dichiarando: "Posso dire di essere una grandissima fan di Get Out, un po' come il resto del mondo, e penso che questo nuovo progetto sia davvero valido. Penso proprio che andrà molto bene. Sarà davvero bello e più non aggiungo".



L'attrice ha anche spiegato che Us potrebbe essere nominato agli Oscar esattamente come accaduto per Scappa - Get Out, sottolineando: "Sì, quello che vuole fare Jordan Peele con questi suoi film è far riflettere, e anche Us è un popcorn movie davvero molto stimolante". La Moss ha infine parlato dello stile di Peele: "È davvero un grande regista, inteso come una grande guida per gli attori. È un'abilità molto specifica, che contiene al suo interno anche l'abilità di non dire proprio nulla a volte e farsi comunque comprendere. Jordan fa questa cosa meravigliosa per cui, se tu gli fai una domanda su come girare una scena, lui ti risponde "non lo so, proviamoci e vediamo". Rende tutto davvero confortevole e divertente. È davvero straordinario".



Us vedrà nel cast anche Lupita Nyong'o, Winston Duke, Shahadi Wright Joseph, Madison Curry e Yahya Abdul-Mateen II, per un'uscita prevista nelle sale il 15 marzo 2019.