Us: Duke Nicholson, nipote di Jack Nicholson, si unisce al cast del film di Jordan Peele

Secondo quanto riporta Variety, Duke Nicholson farà il suo debutto cinematografico in Us, il nuovo social thriller diretto dal Premio Oscar Jordan Peele (Miglior sceneggiatura originale per Scappa - Get Out). L'attore è il nipote del leggendario Jack Nicholson.

Il giovane Nicholson si unisce al cast formato da Lupita Nyong'o (12 anni schiavo), Winston Duke (Black Panther), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Tim Heidecker, Anna Diop e Yahya Abdul-Mateen II, Shahadi Wright Joseph, Evan Alex, Madison Curry, Cali Sheldon e Noelle Sheldon.

Jordan Peele dirigerà e produrrà tramite la sua Monkeypaw Productions, al fianco di Sean McKittrick e Jason Blum, che con la sua Blumhouse è già stato produttore del film d'esordio del regista. Tra i produttori figura anche Ian Cooper della Monkeypaw. L'anno scorso Scappa - Get Out si è rivelato un vero e proprio caso cinematografico: oltre ad un ottima accoglienza da parte della critica, il film ha generato un box office di oltre $225 milioni in tutto il mondo a fronte di un budget di soli $4.5 milioni.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma è stato rivelato che il film presenterà un tono social thriller simile alla prima pellicola del regista. Us arriverà al cinema il 15 marzo 2019 distribuito dalla Universal.