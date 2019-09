Ursula Corbero sarà Baroness in Snake Eyes, lo spin-off di G.I. Joe

Dopo l'annuncio di Henry Golding come protagonista, il cast dello spin-off G.I. Joe: Snake Eyes accoglie anche Ursula Corbero, scelta per interpretare il ruolo di Baroness.

Snake Eyes, il terzo film live-action basato sulla linea di giocattoli G.I. Joe, si concentrerà sulle origini del celebre ninja dal volto mascherato, uno dei personaggi più amati dai fan della saga.

Robert Schwentke, regista di Red e R.I.P.D., è stato scelto dalla Paramount e dalla casa di produzione Allspark Pictures, in associazione con Skydance, per dirigere il film, che uscirà il 16 ottobre 2020. Lo sceneggiatore di Beauty and The Beast Evan Spiliotopoulos ha scritto il copione, con Lorenzo Di Bonaventura e Brian Goldner accreditati come produttori e Jeff Waxman come produttore esecutivo. Tra i produttori anche Hasbro e Skydance, mentre MGM sta cofinanziando il progetto.

La storia è incentrata sulle origini di Snake Eyes, con il personaggio che cerca di diventare un membro del Clan Arashikage, un clan ninja con base in Giappone. Secondo i dettagli rivelati da G.I. Joe vs. Cobra: The Essential Guide, l'Arashikage ha sfornato squadre di assassini oscuri per intere generazioni, assassini che hanno la reputazione di essere in grado di svolgere compiti impossibili.

La Corberó è conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva La Casa di Carta.

Nel film ci sarà anche Storm Shadow, interpretato da Andrew Koji.