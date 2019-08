Urla, sangue e terrore nell'agghiacciante trailer di Antlers

Fox Searchlight ha pubblicato il primo trailer del film Antlers, un horror soprannaturale diretto da Scott Cooper e prodotto da Guillermo Del Toro. Non mancano nel video immagini cruente, come pavimenti sporchi di sangue e creature ultraterrene.

Nel trailer un ragazzo (Jeremy T. Thomas) legge a scuola un racconto che ha scritto, mentre l'insegnante (Keri Russell, confermata nel cast) sta ad ascoltarlo. Le immagini della scuola si alternano ad altre visioni inquietanti.

"C'erano una volta tre orsi che vivevano in una caverna umida e buia in una piccola città" racconta lo studente nel video. "Ogni giorno, Little Bear andava a scuola e la sera tornava a casa e cenava. Ma un giorno Little Bear tornò a casa e Big Bear e Baby Bear erano diversi. Big Bear si ammalò e le sue parti interne diventarono nere. Big Bear divenne più arrabbiato e più cattivo, perché non avevano cibo né carne. Ma avevano l'un l'altro" si conclude la storia, con un sinistro presagio.

Antlers è ambientato in un villaggio dell'Oregon e vede tra gli interpreti anche Jesse Plemons (Fargo, Breaking Bad) nei panni del fratello di Keri Russell, uno sceriffo che indaga su un segreto del ragazzo. Fanno parte del cast inoltre Graham Green, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane. La sceneggiatura, basata sul racconto The quiet boy di Nick Antosca, è scritta da C. Henry Chaisson e dallo stesso Antosca, showrunner della serie Hulu The Act. I diritti del film sono stati acquisiti da Fox Searchlight nel dicembre 2017.

Antlers sarà al cinema nel corso del 2020.