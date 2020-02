Upgrade: il regista sarebbe interessato a un sequel ma con un budget più alto

Upgrade è il tipico esempio di buon prodotto che riesce abilmente a coniugare diversi elementi di facile presa sul pubblico, una storia convincente e degli interpreti all'altezza pur con un budget molto ridotto all'osso per un prodotto fantascientifico; adesso, regista e produttore sarebbero interessati a un continuo...

Nel corso di una recente intervista, appunto, il regista Leigh Whannell ha confermato il suo interesse nel tornare alla regia di un sequel se il budget per la nuova pellicola dovesse essere più consistente dell'originale: "Vedremo. Un sequel è una sorta di 'problema lussuoso' creato dal successo del film originale. Quindi è proprio Hollywood a indicare i tempi per cui si deve procedere con un ulteriore film e se ci sarà mai un sequel, ma nel caso di Upgrade non lo indicherei certamente come un successo mostruoso. Lo indicherei come un cult di successo, ma quando chiedi se fosse possibile un sequel le probabilità scendono... quindi vedremo. Ho amato lavorare a quel film, quindi adorerei rimettermici ma con un budget più elevato".

La storia di Upgrade parla del personaggio interpretato da Logan Marshall-Green (Spider-Man: Homecoming, Prometheus), un uomo rimasto paralizzato dopo aver subito l'attacco di alcuni malviventi che, oltre a ferirlo in modo irreparabile, hanno anche ucciso sua moglie. L'uomo viene poi avvicinato da un tizio che gli promette di curarlo, così da potergli dare modo di vendicarsi per il grande torto subito.

La pellicola uscita nel 2018 è stata prodotta da Jason Blum e la su Blumhouse, che tra l'altro sono dietro anche al prossimo film di Whannell, l'atteso The Invisible Man con Elisabeth Moss che negli Stati Uniti sta incontrando il favore della critica (per la maggior parte) e si prospetta essere un ulteriore capitolo di questa rosea collaborazione tra i due. Blum ha confermato il suo interesse per un possibile sequel di Upgrade: "Amerei realizzare un sequel di Upgrade. Diciamo che non abbiamo ancora messo a dormire quest'idea. Non abbiamo piani immediati in merito, ma Upgrade è un film che ho sempre in testa, e posso dire lo stesso di Leigh".

Lo scorso anno era stato annunciato che il prossimo progetto di Whannell sarebbe stato scrivere il remake di 1997: Fuga da New York, il cult di John Carpenter con Kurt Russell nei panni di Iena Plissken: "Ho lavorato così tanto ultimamente con The Invisible Man che ancora non ho minimamente pensato a quel progetto. A volte queste agenzie e annunci escono prima ancora che tu sia effettivamente pronto a lavorarci su. E ti fanno pensare di urlare a tutti: 'Non ditelo al mondo!'. Non lo so, davvero. Quello è davvero un personaggio iconico, Iena Plissken fa davvero parte dell'infanzia di molte persone e della loro adolescenza. E' caro e vicino a molti. Quindi lo tratterei con enorme cura".