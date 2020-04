Upgrade, nel film di Leigh Whannell è nascosto un omaggio a Saw L'Enigmista: scoprite dove

Un collaboratore del calibro di James Wan non si lascia da parte troppo facilmente: lo sa bene Leigh Whannell, che insieme a Wan ha dato vita al franchise di Saw - L'Enigmista e che non ha dimenticato il suo amico quando si è trattato di girare il suo Upgrade.

Si sa, d'altronde, che spesso omaggi e easter egg si celano in dettagli ai quali lo spettatore medio tende a non fare caso: così è anche in Upgrade, in cui il saluto di Whannell al suo storico collaboratore si consuma nel giro di pochi istanti.

Si tratta di una sequenza in cui vediamo Grey fissare i campanelli di alcuni appartamenti: su uno di questi appare la scritta J. Wan! Un caso? Ovviamente no: una piccola sorpresa per omaggiare il regista di uno dei franchise horror più fortunati degli ultimi trent'anni (e che tale è stato, ovviamente, grazie alla combinazione tra la regia di Wan e la sceneggiatura di Whannell).

In realtà c'è anche un altro omaggio piuttosto palese a Saw: durante una sequenza è infatti possibile vedere piuttosto chiaramente la bambola di Saw dipinta sul muro. Più chiaro di così! Wan sembra essere davvero affezionato al personaggio, e d'altronde chi non lo sarebbe al posto suo? Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Upgrade.