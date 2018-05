Upgrade: ecco il nuovo, spettacolare e violentissimo trailer del nuovo thriller R-Band

È appena uscito il folle trailer di Upgrade, il thriller sci-i di Leigh Whannell: se date un'occhiata al player, potete vedere Logan Marshall-Green prendersela con un gruppetto di ragazzacci!

Upgrade è il nuovo film che uscirà sotto il marchio della Blumhouse, la casa di produzione che, fino ad ora, ha sfornato incredibili successi come Get Out e The Purge.

La storia di Upgrade parla del personaggio interpretato da Logan Marshall-Green (Spider-Man: Homecoming, Prometheus), un uomo rimasto paralizzato dopo aver subito l'attacco di alcuni malviventi che, oltre a ferirlo in modo irreparabile, hanno anche ucciso sua moglie. L'uomo viene poi avvicinato da un tizio che gli promette di curarlo, così da potergli dare modo di vendicarsi per il grande torto subito.

Upgrade è un film che parla di vendetta ultra violenta. Diretto da Leigh Whannell (Insidious: Chapter 3), il film vedrà nel cast anche Richard Anastasios e Rosco Campbell e uscirà il 1 giugno in USA. Date uno sguardo al trailer e diteci cosa ne pensate nei commenti!