Up, l'illusionista David Blaine in volo coi palloncini come nel film Pixar

Chi ha visto Up, il film d'animazione del 2009 targato Pixar, non ha dimenticato le scene dei protagonisti, e di una casa, che si librano nell'aria sospinti da un mucchio di palloncini. La scena è stata replicata anche nella realtà, grazie all'illusionista David Blaine, autore di una performance che ha intitolato Ascension.

In questo caso mancava ovviamente la casa, ed è inutile specificare che non sono stati i palloncini (52 per la precisione) a consentire a Blaine il volo, ma il risultato è stato davvero suggestivo.

Per compiere la sua ultima acrobazia, David Blaine, 47 anni, ha ottenuto una licenza di pilota di mongolfiera autorizzato, ed è salito, con un pallone sperimentale privo del classico canestro, fino a un'altezza di tre miglia (poco meno di 5.000 metri) sul livello del mare.

Il lancio, inizialmente previsto per il 31 agosto a New York, è stato rimandato a causa delle condizioni meteo a oggi, 2 settembre, nel deserto di Page, in Arizona. Dopo aver raggiunto l'altezza prestabilita, l'illusionista si è poi paracadutato, atterrando sano e salvo. La performance è stata trasmessa in diretta streaming su YouTube.

David Blaine è noto anche per altre imprese spericolate, come rinchiudersi per alcune ore in un blocco di ghiaccio a Times Square o rimanere seppellito per sette giorni in una scatola sott'acqua.

