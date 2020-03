Uomo vestito da Joker arrestato in Missouri per minacce di morte su Facebook

Nelle scorse ore, un uomo del Missouri è stato arrestato per aver minacciato di morte alcune persone mentre era in diretta streaming su Facebook vestito come Joker.

L'uomo, Jeremy J. Garnier, di cinquantuno anni, è stato preso in custodia giovedì 5 marzo a University City per aver minacciato di morte i suoi amici di Facebook: nel suo discorso, l'uomo ha dichiarato che avrebbe ucciso cinque persone a caso e che i vestiti, ispirati al film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, erano pensati per attirare l'attenzione.

Attualmente, l'aspirante Joker è detenuto senza cauzione, mentre il video di Facebook Live che l'ha visto vestito da Joker è stato rimosso. Tuttavia, la trascrizione è stata resa disponibile da St. Louis Post Dispatch:

"Sì, lo sto facendo per attirare l'attenzione, ma l'attenzione che cerco è quella di conquistare il mondo. Inizierò a uccidere le persone fino a quando questo video non raggiungerà il migliaio (spettatori), e una volta che raggiungerà il mille, uscirò in pubblico e ne ucciderò ancora di più. Non andremo in nessun cinema. Saremo totalmente disarmai perché non vogliamo avvisare le autorità e spingerle a pensare che potremmo essere su una scia di violenza."

Naturalmente, il criminale ha ottenuto l'attenzione che desiderava e da allora è stato accusato di reati terroristici di primo grado. Molti temevano che il rilascio di Joker avrebbe incitato ad atti di violenza e caos, soprattutto ricordando il personaggio aveva già ispirato la strage di Aurora nel 2012 dove 12 persone sono state uccise durante una proiezione di The Dark Knight Rises. Fortunatamente, questa volta, questo aspirante Joker non si è spinto così in là.

