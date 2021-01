L'uomo sul treno, il finale del thriller con Liam Neeson spiegato bene

Questa sera va in onda L'uomo sul treno, il film del 2018 diretto da Jaume Collet-Serra con protagonista Liam Neeson. Si tratta di un thriller per certi versi molto complesso che racconta la storia di un ex poliziotto alle prese con un machiavellico intrigo a bordo di un treno. Ecco di seguito la spiegazione dell'ingarbugliato finale.

Le battute finali del film sono ad alta tensione, Michael e i passeggeri dell'ultimo vagone riescono ad uscire indenni dal deragliamento del treno e, la testimone il cui nome in codice è Prynne grazie all'hard disk riesce a scagionare il protagonista dall'accusa di terrorismo e soprattutto a far scoppiare lo scandalo che ad ogni costo si voleva evitare. Sul luogo dell'incidente accorre anche l'ex capitano di Michael e Murphy, e tutte le accuse sul suo conto decadono.

Tempo dopo, Michael viene reintegrato ufficialmente come poliziotto, la sua famiglia è salva ma, gran parte dei cospiratori, compresa Joanna, sono riusciti a fuggire. Il personaggio interpretato da Liam Neeson però non si arrende e tenta a tutti i costi di trovare quella donna che aveva messo in pericolo lui e tutta la sua famiglia. Quando ormai lo scandalo sembrava essere superato, su di un treno Micheal riesce a rintracciare Joanna e, dopo averle mostrato il suo distintivo, può finalmente arrestarla, mettendo definitivamente fine a questo caso così complesso.

