L'Uomo Tigre diventa un film live-action! Sarà una produzione italo-giapponese

Era il 1982 quando in Italia arrivavano i primi episodi de L'Uomo Tigre, anime che aveva fatto il suo esordio in Giappone nel 1969 e che subito riuscì a riscuotere anche nel nostro Paese un apprezzamento intatto ancora oggi, al punto da spingere i due Paesi a collaborare nella produzione di un film live-action.

Pochi mesi dopo l'annuncio dell'arrivo de L'Uomo Tigre su Prime Video, eccoci dunque ad accogliere la notizia della collaborazione tra l'italiana Fabula Pictures e la nipponica Kodansha in quella che dovrebbe essere una nuova interpretazione dell'amatissimo manga di Ikki Kajiwara dato alle stampe tra il 1968 e il 1971.

"Siamo entusiasti di poter presentare un nuovo Tiger Mask al pubblico globale, collaborando con rispettati filmmaker italiani che condividono con noi l'amore e la passione per Tiger Mask, come Fabula Pictures e Brandon Box" sono state le parole di Yohei Takami di Kodansha, al quale hanno subito fatto eco Marco e Nicola De Angelis di Fabula: "Siamo orgogliosi di annunciare questo ambizioso progetto che conferma la nostra passione per la ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere sia il pubblico nazionale che quello internazionale. Questa partnership con Brandon Box e Kodansha rappresenta un passo importante nel posizionamento strategico della nostra azienda nello scenario delle produzioni audiovisive".

Il film, nel quale un nuovo protagonista indosserà la celebre maschera da tigre, non ha ovviamente ancora un cast né una data d'uscita. Noi, ovviamente, vigileremo in attesa di aggiornamenti.